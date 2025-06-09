Kayseri'de jandarma, sürücü ve yolculara çikolata ikram etti

Bulut ve Dedebağı, sürücülerle sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

Güney Çevreyolu'nda gerçekleştirilen denetimlere, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı katıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücü ve yolculara uyarıda bulunup çikolata ikram etti.

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