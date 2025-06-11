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        Kayseri'de drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:10
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        Kayseri'de drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit ettiği sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 47 bin 385 lira ceza kesti.

        Trafikten men edilen aracın sürücüsü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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