Kayseri'de drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi

Ekipler, tespit ettiği sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 47 bin 385 lira ceza kesti.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.

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