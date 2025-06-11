Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki uluslararası öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bayramlaşma ve mezuniyet törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Medeniyetin Burçları Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi organizasyonu ile gerçekleştirilen buluşmada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu belirtti.

Bayramlaşma ve mezuniyet töreninde üniversitelere plaket verilirken, öğrencilere de belgeleri takdim edildi.

Törene, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.