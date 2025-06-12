Kayseri'de midesinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı yakalandı

Röntgenlerinde midelerinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen zanlılardan 20 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 117 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki A.O. (51), M.S. (37) ve P. S'nin (28) üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri hastaneye götürdü.

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