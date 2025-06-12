Sarıoğlan Palas Ortaokulu'ndan yıl sonu sergisi açıldı

Okul müdürü Metin Güntay, sergide karakalem, pastel ve akrilik boya, kolaj ve 3 boyutlu el sanatları gibi çeşitli tekniklerin kullanıldığı toplam 945 eserin sergilendiğini belirtti.

Okulda düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Tugay Kalkanlı ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

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