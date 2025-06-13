Kayseri'de hırsızlıktan 75 yıl 5 ay 27 gün hüküm giyen kişi yakalandı
Kayseri'de hakkında hırsızlıktan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında hırsızlıktan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçlarından 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (24) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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