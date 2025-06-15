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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 10 bin 916 lira ceza kesildi

        Kayseri'de, trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 10 bin 916 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:26
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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 10 bin 916 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de, trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 10 bin 916 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan mevzuata aykırı araç dışında yük taşıyan ve trafik ihlali yapan 2 aracın görüntüleriyle ilgili çalışma yaptı.

        Ekipler, tespit ettiği 3 sürücü ve araçların tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 10 bin 916 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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