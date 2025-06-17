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        Bulgaristan'ın itiraz ettiği Kayseri pastırmasının AB tescil süreci sürüyor

        Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdindeki coğrafi işaret tescil sürecinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:05
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        Bulgaristan'ın itiraz ettiği Kayseri pastırmasının AB tescil süreci sürüyor
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        Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdindeki coğrafi işaret tescil sürecinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

        Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, tescil sürecine ilişkin son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı değerlendirmelerde, Afyonkarahisar pastırmasının tescil alması üzerinden yapılan karşılaştırmaların eksik ve yanıltıcı olduğunu ifade etti.

        Afyonkarahisar'da pastırma üretiminin nispeten yeni bir faaliyet olduğunu belirten Bağlamış, Kayseri'de ise pastırma üretiminin bin yıllık bir geçmişe dayandığını, Osmanlı arşivlerinde yer alan belgelerde ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde pastırmaya değinildiğini kaydetti.

        Kayseri denince akla pastırmanın geldiğini vurgulayan Bağlamış, Kayseri pastırmasının üretim tekniği, kullanılan et kalitesi, baharat dengesi ve kurutma koşullarıyla başlı başına bir gelenek, bir ustalık mirası olduğunu aktardı.

        Kayseri pastırmasının Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Asya pazarlarında da bilindiğine dikkati çeken Bağlamış, şunları kaydetti:

        "Kayseri pastırması, üretim hacmi ve satış miktarı bakımından Türkiye'nin tartışmasız lideridir. AB coğrafi işaret süreci de bu kültürel ve ekonomik değerin uluslararası platformlarda daha görünür kılınmasını sağlayacak bir hukuki adımdır. Başvurunun geçici olarak beklemeye alınmasının nedeni, bir başka ülkenin (Bulgaristan) yaptığı itirazdır ve bu tamamen prosedürel bir gelişmedir. Süreç, ilgili kurumlarca dikkatle ve titizlikle takip edilmektedir. Zaten Kayseri pastırmasına itiraz edilip diğer ürünlere edilmemesi de Avrupa pazarında uzun süredir 'Kayseri pastırması' adıyla ürün satılıyor olmasından kaynaklanmakta, bu da pastırma denince Avrupa'da akla gelen ilk yerin Kayseri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Afyonkarahisar pastırmasının AB tescili almış olması ise başvurusunun daha erken tamamlanması ve itirazsız sonuçlanmasıyla ilgilidir. Bu durum, Kayseri pastırmasının tarihi, kültürel ve endüstriyel üstünlüğünü gölgeleyemez. Pastırmamızın AB nezdindeki coğrafi işaret tescil süreci kararlılıkla devam etmektedir."

        Bağlamış, her iki şehrin pastırmasının da kendi yöresine ait olduğunu, Kayseri Ticaret Borsası olarak bu eşsiz mirasa sahip çıkmaya, kentin kültürel değerlerini korumaya ve dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini, Kayseri pastırmasının yalnızca AB tesciliyle değil, tarihiyle, ustalığıyla ve kolektif hafızadaki yeriyle zaten tescillendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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