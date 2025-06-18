Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkının sezonu açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkı sezonunu açtı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkı sezonunu açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ, kış sezonunda kayak ve snowboard ile Erciyes'in tadını çıkaran çocuklar için yaz aylarında da renkli etkinlikler düzenliyor.
Erciyes AŞ, Tekir Kapı'da çocuk bisiklet ve aktivite parkında sezonunun açıldığını duyurarak, çocukları Erciyes'e davet etti.
4-16 yaş arası çocuklar için tasarlanan alanda ücretsiz bisiklet hizmeti sunulurken, dileyen çocuklar ise kendi bisikletleriyle de bu parkı kullanabilecek.
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