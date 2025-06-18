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        Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkının sezonu açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkı sezonunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:05
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        Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkının sezonu açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkı sezonunu açtı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ, kış sezonunda kayak ve snowboard ile Erciyes'in tadını çıkaran çocuklar için yaz aylarında da renkli etkinlikler düzenliyor.

        Erciyes AŞ, Tekir Kapı'da çocuk bisiklet ve aktivite parkında sezonunun açıldığını duyurarak, çocukları Erciyes'e davet etti.

        4-16 yaş arası çocuklar için tasarlanan alanda ücretsiz bisiklet hizmeti sunulurken, dileyen çocuklar ise kendi bisikletleriyle de bu parkı kullanabilecek.

        Galeri
        Galeri

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