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        Kayseri'deki Tasmakıran Camisi'nde restorasyon çalışması başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16. yüzyıldan günümüze ulaşan Tasmakıran Camisi'nde restorasyon çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:14
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        Kayseri'deki Tasmakıran Camisi'nde restorasyon çalışması başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16. yüzyıldan günümüze ulaşan Tasmakıran Camisi'nde restorasyon çalışmalarına başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi dokusunu koruma vizyonu doğrultusunda bir projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 16. yüzyıl eserlerinden Tasmakıran Camisi'nde restorasyon çalışması gerçekleştiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Tasmakıran Camisi'nin bulunduğu bölgenin yüzyıllardır yerleşim alanı olduğunu ifade etti.

        Caminin mülkiyetinin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğunu anlatan Senem, şunları kaydetti:

        "16. yüzyıldan bu yana bölgenin yerleşim olduğunu biliyoruz. O döneme ait çok sayıda dini yapı var. Onlardan birisi de bu camidir. Farklı dönemlerde çok sayıda değişim, tadilat ve tamirat geçirmiş. En son 1950'li yıllarda tadilat geçirmiş ve son 10 yıldır kullanılamaz haldeydi. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz caminin restorasyon projelerini çizdirmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla yapılan protokolle caminin restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başladı. Bu yıl içerisinde restorasyonu başlattık. İnşallah gelecek yıl içerisinde burası ibadete tekrar açılacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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