Kayseri'de emekliler kafeteryasında vatandaşlarla jimnastik aktivitesi yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ekipleri, kent merkezindeki vatandaşları spora davet ederek jimnastik yaptırdı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ekipleri, kent merkezindeki vatandaşları spora davet ederek jimnastik yaptırdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ ekipleri, emekli vatandaşlara yönelik keyifli bir etkinliğe imza attı.
Emekliler kafeteryasını ziyaret eden Spor AŞ personeli, vatandaşlara "Bugün sizlerle spor yapmaya geldik. Hepinizi spora davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
Çağrıya katılan kafeterya misafirleri, Spor AŞ ekibinin koordinesinde jimnastik hareketleri yaptı.
Etkinliğe katılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
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