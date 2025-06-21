Kayseri'de emekliler kafeteryasında vatandaşlarla jimnastik aktivitesi yapıldı

Etkinliğe katılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ ekipleri, emekli vatandaşlara yönelik keyifli bir etkinliğe imza attı.

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