Kayseri'de motosiklet grubu Gazze'ye destek için sokaklarda tur attı

Kayseri'de motosiklet grubu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla kortej halinde sokaklarda tur attı.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü öncülüğünde, Talas Paraşüt Alanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 motosikletli, polis eskortu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürüş gerçekleştirdi.

Sürüşün ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Salih Mert Uysal, Alfa ailesi olarak Filistin için sürüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnsani ve vicdani duygularla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Burada 25 kilometrelik kortejimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 motosikletle katılım oldu, sürüşümüzü polis eşliğinde yaptık. Gayet de güzeldi. Alfa ailesi olarak bu sürüşte bulunmak bizim için gurur vericiydi. Filistin Dayanışma Platformu ailesi de destekleriyle bizi onurlandırdı, şereflendirdi. Filistin için bir şey paylaşıyorum dediğinizde, 'Filistin için mi?' diye sıradanlaştırmayın. Doğu Türkistan için de aynısı oluyor. Zulme uğrayan hiçbir ülke sıradanlaştırılamaz. Biz insani görevimizi yapmak için buradayız."