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        Kayseri'de "Bilim Kafe" etkinliğinde sağlığın korunmasında beslenme önerileri anlatıldı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda, Nuh Naci Yazgan Üniversitesince (NNYÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında sağlığın korunmasında beslenme önerileri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:49
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        Kayseri'de "Bilim Kafe" etkinliğinde sağlığın korunmasında beslenme önerileri anlatıldı
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda, Nuh Naci Yazgan Üniversitesince (NNYÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında sağlığın korunmasında beslenme önerileri anlatıldı.

        NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hunat Hatun Medresesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sağlıklı beslenmenin bilimsel ilkelerini ve doğru beslenmenin hayat kalitesini nasıl arttırabileceği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

        Beslenmenin anne karnında başlayan ve yaşam boyu süren uzun bir yolculuk olduğunu ifade eden İnanç, maksimum sağlık için yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigarasız bir yaşam, stresten uzak durmak ve düzenli sağlık kontrolünün gerekli olduğunu belirtti.

        Program, İnanç'ın katılımcıların sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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