HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kayseri'de konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Milletin taleplerini, beklentilerini karşılayacak bir anayasayı hep birlikte bu millete kazandıralım." dedi.

Kayseri'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, vakit yettikçe 81 ili ziyaret etmeye çalıştığını söyledi.

Yapıcıoğlu, yaklaşık 21 aydır Gazze'de soykırımın devam ettiğini, yardımların engellendiğini, açlıktan kırılan çocuklarına, ailesine birkaç lokma yiyecek götürmeye çalışan 500'den fazla insanın son bir ayda katledildiğini dile getirdi.

Bir gazetecinin anayasa değişikliğiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Yapıcıoğlu, "Bence meclis bu anayasayı yapabilir ve yapmalıdır. Nasıl bir anayasa olacağına da elbette tek başına hiçbir partinin karar verme hakkı da yetkisi de yoktur. Masanın kurulması için bir araya gelelim, oturalım, konuşalım. Milletin taleplerini, beklentilerini karşılayacak bir anayasayı hep birlikte bu millete kazandıralım." diye konuştu.

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bazılarının iddia ettiği gibi biz 'saltanat rejimi geri gelsin' demiyoruz. Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz çünkü bizim inancımıza, düşüncümüze, fikrimize göre millet kendini seçecek olan kişileri seçmeli, seçme hakkına da sahip olmalıdır. Cumhuriyet dediğiniz şey de budur." ifadesini kullandı.