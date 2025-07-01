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        Kayseri'de "hırsızlık"tan 34 yıl hüküm giyen kişi yakalandı

        Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:24
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        Kayseri'de "hırsızlık"tan 34 yıl hüküm giyen kişi yakalandı
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        Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K'yı (32) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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