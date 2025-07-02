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        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kayseri'de toplantıya katıldı

        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Kayseri Şube Temsilciler Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:33
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        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kayseri'de toplantıya katıldı
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        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Kayseri Şube Temsilciler Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz'u ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

        Ziyarette çalışma hayatı, örgütlenme çalışmaları ve sendikal gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

        Daha sonra Hizmet-İş Kayseri Şubesi Temsilciler Meclisi Toplantısı'na katılan Yıldız, temsilcilerle bir araya gelerek teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi ve sahadan gelen talepleri dinledi.

        Toplantıda konuşan Yıldız, Hizmet-İş ailesinin sahadaki gücünü temsilciler nezdinde bir kez daha gördüklerini belirterek, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Navruz da teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade ederek, katılımından dolayı Yıldız'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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