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        Kayseri Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:23
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        Kayseri Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, odadaki toplantı Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında yapıldı.

        Özkaya, açılışta yaptığı konuşmada, belirsizliklerin, ekonomik dalgalanmaların ve bölgedeki sıcak çatışmaların gölgesinde üretim yapmanın, istihdam sağlamanın ciddi bir ölçek ve irade gerektirdiğini belirtti.

        KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise dünyada uzun süredir devam eden belirsizlik ortamının artarak devam ettiğini, İsrail-İran arasındaki gerilimin ve ABD'nin sürece dahil olmasının, küresel ölçekte de ciddi bir tedirginliğe yol açtığını ifade etti.

        Tüm bu gelişmelerin, doğal olarak küresel ekonomiye de yansıdığını aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "Enerji fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu da enflasyon baskılarını artırıyor. Dünya genelinde merkez bankaları sıkı para politikalarına devam ederken, tedarik zincirlerinde yeni riskler oluşuyor. Bu da üretim maliyetlerini artırıyor, ihracatçı firmalarımızı zorluyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyürken, sanayi sektörü yüzde 1,8 daraldı. Yani üretmeden büyüyen bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Eğer istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyorsak, üretimi artırmalı, sanayicimizin rekabet gücünü mutlaka yükseltmeliyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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