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        Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel koşu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına koşu düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:58
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        Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel koşu
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına koşu düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Koşusu", 15 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Anfisi'nde gerçekleştirilecek.

        Koşu, 5 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

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