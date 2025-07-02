Kayseri'de evde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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