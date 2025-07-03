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        ERÜ Fen Fakültesi öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi'nden 82 öğrenci mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:25 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:25
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        ERÜ Fen Fakültesi öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi'nden 82 öğrenci mezun oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ'nün kendisinden söz ettiren, marka değeri yüksek, önemli bir üniversite olduğunu belirtti.

        Çalışma ve üretimin önemine değinen Altun, "Üniversiteler bu konuda lokomotif kurumlar olarak bulunmak zorundadır. Biz bu doğrultuda, bu hedeflerle çalışmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz, fen fakülteleri temel bilimlerdir. Fen fakülteleri bizim mühendislikten sağlık alanlarındaki en temel yaklaşımlar sergileyen bölümleri ihtiva eden fakültemizdir. O nedenle sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlerin ömür boyu ülkenin çeşitli kademelerinde çalışacak olması, katkı sağlayacak olması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan 82 öğrencinin mezun oldu tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep fırlatılmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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