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        Kocasinan Belediyesi'nde yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla ilçede devam eden projeler ve yatırımları değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:44 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:44
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        Kocasinan Belediyesi'nde yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla ilçede devam eden projeler ve yatırımları değerlendirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen görüşmede, ilçede sürdürülen altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve yapılması planlanan yeni projeler ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kocasinan'ın kentsel dönüşüm çalışmaları, çevreci anlayışı, alternatif ulaşım yolları ve diğer alanlardaki gayretleriyle bir cazibe merkezi olma yolunda iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Büyükkılıç'a ziyaretleri için teşekkür etti.

        Ziyarette Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve genel müdürler de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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