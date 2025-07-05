KAYMEK'in 4. kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 4. kez düzenlenen kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin meclis salonunda düzenlenen ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak, daire başkanları ile yarışmanın katılımcısı gençler ve aileleri yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, yarışma hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

Başkan Büyükkılıç ise eğitime ve gençlere yönelik yaptıkları destekleri ve faaliyetleri anlattı.

Büyükkılıç, yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüllerin miktarını yüzde 25 artırılması talimatı verdi.

Bu kapsamda, her kategoride birinciye 10 bin, ikinciye 7,5 bin, üçüncüye 5 bin lira ve mansiyon ödüllerinin sayısını da 10'a çıkararak 1000 lira olarak belirlendi.