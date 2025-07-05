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        KAYMEK'in 4. kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 4. kez düzenlenen kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:43
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        KAYMEK'in 4. kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 4. kez düzenlenen kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin meclis salonunda düzenlenen ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak, daire başkanları ile yarışmanın katılımcısı gençler ve aileleri yer aldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, yarışma hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

        Başkan Büyükkılıç ise eğitime ve gençlere yönelik yaptıkları destekleri ve faaliyetleri anlattı.

        Büyükkılıç, yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüllerin miktarını yüzde 25 artırılması talimatı verdi.

        Bu kapsamda, her kategoride birinciye 10 bin, ikinciye 7,5 bin, üçüncüye 5 bin lira ve mansiyon ödüllerinin sayısını da 10'a çıkararak 1000 lira olarak belirlendi.

        Konuşmaların ardından Büyükkılıç, kazananlara ödüllerini takdim etti.

        Yarışmaya, ortaokul kategorisinde Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi" isimli kitabı için 533, lise kategorisinde Tufan Gündüz'ün "Dede Korkut Destanları" isimli kitabı için 274, 18 yaş ve üzeri kategorisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Sahnenin Dışındakiler" isimli kitabı için 1264 kişi başvuru yaptı.

        Ortaokul kategorisinde birinci Sena Yıldırım, ikinci Yasin Umut Demirer, üçüncü Defne Delal Yılmaz olurken, Burak Bilge, Yiğit Kağan Demir ve Zümra Çağlar mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

        Lise kategorisinde ise Nilay Aslan birinci, Ali Aras Gök ikinci ve Furkan Çataltepe üçüncü oldu, mansiyon ödülünü Selma Nur Bacak, Ayşegül Özgan ve Sahre Azra Erdoğan elde etti.

        18 yaş ve üzeri kategorisinde de Adeviye Durmuş birinci, Gülüzar Eda Gülen ikinci, Zübeyde Avcı ise üçüncü olurken, Semra Yiğit, Sibel Eröz ve Gözde Nayman ise mansiyon ödülü aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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