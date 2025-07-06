Kayseri'de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
S.Y'nin kullandığı 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç, Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki 38 AC 955 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, İ.Y. (29) hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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