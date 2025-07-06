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        Kayseri'de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:57
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        Kayseri'de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın, park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        S.Y'nin kullandığı 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç, Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki 38 AC 955 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, İ.Y. (29) hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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