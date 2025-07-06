Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden H.Y. idaresindeki 06 BGD 385 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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