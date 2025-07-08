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        Yeşilhisar'da depremde ağır hasar alan Cevizli Çarşı yeniden inşa edilecek

        Yeşilhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Cevizli Çarşı'nın batı bloklarının yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:50
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        Yeşilhisar'da depremde ağır hasar alan Cevizli Çarşı yeniden inşa edilecek
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        Yeşilhisar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Cevizli Çarşı'nın batı bloklarının yıkımı gerçekleştirildi.

        6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan, 28 işyerinin bulunduğu tarihi çarşının yeniden inşası için batı bloklarının yıkımı yapıldı.

        Yeşilhisar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgedeki riskli yapıların kaldırılması ve yerine güvenli iş yerlerinin yapılması hedefleniyor.

        Bu kapsamda Cevizli Çarşı'da 40 işyeri yapılarak esnafın ve ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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