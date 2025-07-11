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        Başkan Büyükkılıç, Tasmakıran Cami'nin restorasyon çalışmalarını inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tasmakıran Cami'nin restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:42
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        Başkan Büyükkılıç, Tasmakıran Cami'nin restorasyon çalışmalarını inceledi
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tasmakıran Cami'nin restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16'ncı yüzyıldan bugüne ulaşan caminin restorasyon çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projeleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.

        Çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, caminin deprem sonrası hasar gördüğünü belirtti.

        Caminin yanı başında yer alan çeşmenin de restore edildiğini kaydeden Büyükkılıç, "Tasmakıran Camimiz 16'ncı yüzyıla ait bir eserimiz. Tarihi eserlerin restorasyonu zaman alır, kuruldan geçme boyutu vardır ama hepsi aşama aşama çözüldü. Kurulumuza da teşekkür ediyoruz. İnşallah 8 ay sonra ramazanda teravihi eda edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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