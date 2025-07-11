Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çıngır, "Aile Yılı" kapsamında çalışmalarını anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, "Aile Yılı" kapsamında bu yıl yürüttükleri çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Bir çay bahçesinde gazetecilerle bir araya gelen Çıngır, burada yaptığı konuşmada, aile yapısının güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kentte resmi huzurevinin bulunmadığını ancak yapımı için çalışmalara başlanıldığını belirten Çıngır, "Aile eğitimi kapsamında yapılan 119 programda, 4 bin 341 kişiye 'Aile Yılı Bağımlılıkla Mücadele' eğitimlerimiz verildi. Evlilik eğitimlerimiz 3 bin 358 kişiye verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimimiz de 2 bin 468 kişiye verildi. Hali hazırda 358 koruyucu ailemizde, 412 korunmaya muhtaç çocuğumuz hizmet almaktadır." diye konuştu.

Çıngır, özel bakım merkezilerinin açılması, denetlenmesi ve engellilerin yerleştirilmesi gibi süreçlerin de Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü anlattı.