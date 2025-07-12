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        Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 104 bin 218 lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 104 bin 218 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:15
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        Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 104 bin 218 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 104 bin 218 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erenköy ve Selçuklu mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit ettikleri araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 104 bin 218 lira ceza kesti.

        Ehliyetine 2 ay el konulan sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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