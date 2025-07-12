Kayseri'de toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

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