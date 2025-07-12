Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetimlerini sürdürüyor

        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetimlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri il genelinde yaptığı denetimlerde, marketlerde özellikle bozulmuş ya da son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine, etiketsiz satışlara ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim yapıyor.

        Ekipler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili uygulama yönetmelikleri kapsamında yaptığı denetimlerde, raf ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını, ürünlerin gramajında eksiklik bulunup bulunmadığını ve etiketlerin doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediyor.

        Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "12 Jüri" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu
        Kayseri'de "12 Jüri" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu
        Büyükşehir Belediyesi, Ozanlar Evi'ni 3 günde yeniledi
        Büyükşehir Belediyesi, Ozanlar Evi'ni 3 günde yeniledi
        Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanlarıyla yatırım ve değerlendirme toplantısı y...
        Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanlarıyla yatırım ve değerlendirme toplantısı y...
        Kayseri'de toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı
        Kayseri'de toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı
        Kayseri ve Yozgat'ta düzenlenen şölenle çocuklar sünnet ettirildi
        Kayseri ve Yozgat'ta düzenlenen şölenle çocuklar sünnet ettirildi
        Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 104 bin 218 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 104 bin 218 lira ceza kesildi