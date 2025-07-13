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        Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:44
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        Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, bölge esnafıyla da sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, doğayla iç içe zaman geçirmenin önemine dikkati çekti.

        Vatandaşları Erciyes'e davet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Erciyes’in kışı başka, yazı başka güzel. Hafta sonunu fırsat bilip Kayseri'mizin gözbebeği Erciyes'e gelen hemşehrilerimizle ve esnaflarımızla selamlaşıp, sohbet ettik. Bir yanda serin yayla havası, diğer yanda mis gibi dağ kokusu. Erciyes, dört mevsim yaşayan bir güzellik. Doğayla iç içe, huzur dolu anlar yaşamak isteyen herkesi Erciyes'e bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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