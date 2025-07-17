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        Hacılar ilçesinde zabıta ekipleri fırın, kasap ve marketleri denetliyor

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve marketlerde hijyen, ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:12
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        Hacılar ilçesinde zabıta ekipleri fırın, kasap ve marketleri denetliyor
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve marketlerde hijyen, ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihlerini denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin edebilmesi amacıyla ilçe genelinde denetim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren zabıta ekipler, ilçede faaliyet gösteren fırın, kasap ve marketlerde hijyen, ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, halkın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

        Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Zabıta ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için görev başında. Vatandaşların da olası olumsuzluklar karşısında duyarlı davranmaları gerekiyor. Herhangi bir şikayet ya da ihbar durumunda belediyemizin Beyaz Masa hattı olan 0534 592 48 55 numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak, belediyecilik anlayışımızın temel önceliklerindendir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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