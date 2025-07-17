Teknik direktörler Hakan Kutlu ve Bayram Bektaş, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni değerlendirdi

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Vanspor FK ve 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, kamp tercihlerini Erciyes’ten yana kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Erciyes'in otel kalitesi, iklim şartları ve saha kaliteleriyle üst düzey çalışmaya müsait bir tesis olduğunu kaydetti.

Çalışmaların güzel gittiğini belirten Kutlu, "Vanspor burada geçen sene kamp yapıp, sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı ve final maçını da Kayseri'de oynayıp 1. Lig'e çıktı. O yüzden burası bizim için anlamlı ve özel bir yer. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu tesisi, Türkiye'nin önemli kamp merkezlerinden bir tanesi. Türkiye'de yatırım yapan bu anlamda belediye sayısı çok az." ifadelerini kullandı.