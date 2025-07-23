Kayseri'de yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de bir yolcu otobüsünde bulunan 750 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
Kayseri'de bir yolcu otobüsünde bulunan 750 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri - Malatya kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
"Çay ve tütün tespit" köpeği ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 750 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.