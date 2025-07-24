Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

        Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Yıldırım Beyazıt 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 6 farklı müteahhit firmanın yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.

        Örnek dairelerin tamamlandığını belirten Palancıoğlu, hak sahiplerinin sağlık ve huzur içinde oturmalarını temenni etti.

        Palancıoğlu, belediye olarak vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Yıldırım Beyazıt'ta 2 sene önce başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 6 bloktan oluşan 1. etabı teslim ettik. Şimdi 6 bloktan oluşan 2. etap çalışmamız, üçüncü ve dördüncü etap çalışmalarımız var. Aydınlıkevler'de 2 ayrı kentsel dönüşüm çalışmamız söz konusu. Kazım Karabekir‘de birinci etap bitti, ikinci etap şu anda hızla yükseliyor. Üçüncü etap çalışmaları devam ediyor. Anbar Mahallemizde yine birinci etap teslim edilmişti, şimdi ikinci etap için çalışmalarımız var. Aydınlıkevler’de ilk defa bir çalışma başlattık. Eski Çorakçılar Mahallesi’nde şimdi eski terminalin hemen karşısında yine ikinci etap çalışmamız devam ediyor. Battalgazi bölgemizde çalışmalarımız devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur

        Benzer Haberler

        Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Kar Tanesi Gelinlik Evi" ilgi görüyor
        Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Kar Tanesi Gelinlik Evi" ilgi görüyor
        Başkan Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
        Hacılar'da Kayseri Caddesi'nde ilk etap sona gelindi
        Hacılar'da Kayseri Caddesi'nde ilk etap sona gelindi
        Çocuklardan camilerin 30 yıldır gönüllü temizliğini yapan Dursun Kaçan'a çi...
        Çocuklardan camilerin 30 yıldır gönüllü temizliğini yapan Dursun Kaçan'a çi...
        Kayseri'de yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kayseri'de yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kayseri bağlantısına ilişkin açıklama
        Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kayseri bağlantısına ilişkin açıklama