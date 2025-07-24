Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Yıldırım Beyazıt 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 6 farklı müteahhit firmanın yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.

Örnek dairelerin tamamlandığını belirten Palancıoğlu, hak sahiplerinin sağlık ve huzur içinde oturmalarını temenni etti.

Palancıoğlu, belediye olarak vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yıldırım Beyazıt'ta 2 sene önce başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 6 bloktan oluşan 1. etabı teslim ettik. Şimdi 6 bloktan oluşan 2. etap çalışmamız, üçüncü ve dördüncü etap çalışmalarımız var. Aydınlıkevler'de 2 ayrı kentsel dönüşüm çalışmamız söz konusu. Kazım Karabekir‘de birinci etap bitti, ikinci etap şu anda hızla yükseliyor. Üçüncü etap çalışmaları devam ediyor. Anbar Mahallemizde yine birinci etap teslim edilmişti, şimdi ikinci etap için çalışmalarımız var. Aydınlıkevler’de ilk defa bir çalışma başlattık. Eski Çorakçılar Mahallesi’nde şimdi eski terminalin hemen karşısında yine ikinci etap çalışmamız devam ediyor. Battalgazi bölgemizde çalışmalarımız devam ediyor."