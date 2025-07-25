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        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde "Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, yoğun bakım hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla "Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:30
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        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde "Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, yoğun bakım hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla "Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki yoğun bakım yataklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla yapılabilecek planlama ve iyileştirme çalışmalarının ele alındığı toplantıda, mevcut hizmetlerin durumu değerlendirilerek kapasite yönetimi, hasta yönlendirme süreçleri ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yoğun bakım yatak planlamasının sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

        Yoğun bakım ihtiyaçlarının doğru analiz edilerek kaynakların etkili şekilde kullanılması gerektiğini anlatan Erşan, bu alanda atılacak her adımın kıymetli olduğunu ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Erşan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Figen Gürbeden, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şahin Temel ile yoğun bakım alanında görev yapan hekimler katıldı.

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