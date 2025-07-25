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        Başkan Öztürk, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe genelinde sürdürdüğü mahalle ziyaretleri kapsamında Burhaniye, Balcıçakırı, Çavdaruşağı ve Çubukharmanı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:30
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        Başkan Öztürk, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi
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        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe genelinde sürdürdüğü mahalle ziyaretleri kapsamında Burhaniye, Balcıçakırı, Çavdaruşağı ve Çubukharmanı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, buluşmalarda mahalle sakinleriyle sohbetler gerçekleştiren Öztürk, yapılan belediye hizmetlerini anlatarak, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan hizmetleri yerinde değerlendirip yeni ihtiyaçları birlikte tespit ettiklerini belirten Öztürk, belediye olarak halkın yanında olduklarını ve mahallerin gelişimi ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Öztürk, mahalle ziyaretlerine devam edeceğini anlatarak, vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini aktardı.

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        Galeri

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