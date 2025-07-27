Kayseri'de 11 motosiklet ve 4 sürücü trafikten men edildi

Ekipler ayrıca 11 motosiklet ile 4 sürücüyü trafikten men etti.

Denetimlerde 18 motorlu bisiklet, motosiklet tescil plakasına ve sürücüsüne 138 bin 998 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mahzemin Mahallesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

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