        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 23:43 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:43
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. (47) yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

