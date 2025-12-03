Engelli bireyler Büyükşehir Belediyesinin programında bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında engelli bireyler bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Emel Tarman Görme Engelliler Okulu ve ZİÇEV işbirliğiyle Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, engellilere yönelik hayata geçirdiği projelerden dolayı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da tüm kurumlarla engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise 3 Aralık Dünya Günü vesilesiyle böyle bir programa ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını kaydetti.

ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu da ZİÇEV Kayseri olarak yıllardır zihinsel engelli çocukların hayatlarına dokunmak, onların topluma katılımını arttırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.