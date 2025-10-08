Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Dünya Spor Başkenti" unvanı için başvuru yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Dünya Spor Başkenti" unvanı için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'na (ACES Europe) resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:01
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Estonya'nın Başkenti Tallinn şehrinde ACES Europe tarafından düzenlenen "Avrupa Spor Başkenti 2025" programına katıldı.

        Burada federasyon yetkilileriyle görüşen Büyükkılıç, "Dünya Spor Başkenti" unvanı için de resmi başvuru yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu Avrupa Spor Şehri unvanını bir adım daha ileriye taşıyarak dünya sahnesinde de yer almak istediklerini belirtti.

        Büyükkılıç, Sporla gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aynı zamanda spor turizmini canlandırarak kent ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarının altını çizen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kayseri'yi sadece Türkiye'de ve Avrupa'da değil, dünyada da sporun başkenti yapacağız. Sporun ve sporcunun yanında olan bir şehir olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kayserili sporcular sadece 2025 yılında ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında 393 madalya kazandı. Bu gurur hepimizin. Biz, sporu seven bir şehiriz. İnşallah Kayseri'yi dünya sahnesinde de hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız."

        Programda Başkan Büyükkılıç'a Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

