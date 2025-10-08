Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Dünya Spor Başkenti" unvanı için başvuru yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Dünya Spor Başkenti" unvanı için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'na (ACES Europe) resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Estonya'nın Başkenti Tallinn şehrinde ACES Europe tarafından düzenlenen "Avrupa Spor Başkenti 2025" programına katıldı.

Burada federasyon yetkilileriyle görüşen Büyükkılıç, "Dünya Spor Başkenti" unvanı için de resmi başvuru yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu Avrupa Spor Şehri unvanını bir adım daha ileriye taşıyarak dünya sahnesinde de yer almak istediklerini belirtti.

Büyükkılıç, Sporla gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aynı zamanda spor turizmini canlandırarak kent ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarının altını çizen Büyükkılıç, şunları kaydetti: