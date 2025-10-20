Kayseri'de terör operasyonlarında 22 zanlı yakalandı

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 22 zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

