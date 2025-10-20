Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, uluslararası dijital ve radyo izci etkinliğine katıldı

        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, uluslararası dijital ve radyo izci etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:58
        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, uluslararası dijital ve radyo izci etkinliğine katıldı
        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, uluslararası dijital ve radyo izci etkinliğine katıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde düzenlenen etkinlik, Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından Mus'ab Bin Umeyr İzci Evi ve Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Toplam 110 izci ve liderin katıldığı etkinlikte izciler, telsiz ve internet aracılığıyla farklı şehir ve ülkelerdeki izcilerle iletişim kurarak selamlaştı.

        Kültürel paylaşımlarda bulunulan faaliyette, mors alfabesiyle haberleşme gibi uygulamalı etkinlikler de düzenlendi.

        Etkinliğe katılan izcilere ve liderlere Filistin bayraklı anahtarlıklar hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

