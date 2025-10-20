Kayseri'de üzerine tomruk düşen işçi öldü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçede faaliyet gösteren bir kereste işletmesinde çalışan Cemal Vaizoglu'nun (58) üzerine tomruklardan biri düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tomruğun altından çıkarılan Vaizoglu sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vaizoglu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.