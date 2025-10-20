Kayseri'de kanala düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.E'nin kullandığı 38 ABU 830 plakalı kamyonet, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E.S. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
