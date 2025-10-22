Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        22.10.2025 - 04:43
        Kayseri'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        Mimarsinan Mahallesi'nde kimliği belirsiz şüpheliler, Eyüp Kaplan'a evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı.

        Kaplan, saldırıda ağır yaralanırken, zanlılar olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

