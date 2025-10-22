Kayseri'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mimarsinan Mahallesi'nde kimliği belirsiz şüpheliler, Eyüp Kaplan'a evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı.

