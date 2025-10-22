Kayseri'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Mimarsinan Mahallesi'nde kimliği belirsiz şüpheliler, Eyüp Kaplan'a evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı.
Kaplan, saldırıda ağır yaralanırken, zanlılar olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
