        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yazar Gürsel Korat, ERÜ'de öğrencilerle buluştu

        Yazar Gürsel Korat, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "İç Anadolu'nun Romanlara İlham Veren Değerleri" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:04
        Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlediği söyleşinin açılışında konuşan Dernek Başkanı Halit Erkiletlioğlu, yazar Korat'a ve gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç ise hayran olduğu bir yazarı hem ağırlamaktan hem de öğrencilerle bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Açılışta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Çıtak da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından konuşan Kayseri doğumlu Korat, kendisini entelektüel yapanın bu topraklar olduğunu ifade etti.

        Edebiyata yönelmesinde Kayseri'nin ve Kapadokya'nın etkisine değinen Kolat, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

