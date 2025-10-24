Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de başlayan 3. Gastronomi Günleri'nde 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi

        Kayseri'de, 3. Gastronomi Günleri'nin açılışında katılımcılara 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:54 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de başlayan 3. Gastronomi Günleri'nde 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, 3. Gastronomi Günleri'nin açılışında katılımcılara 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinliğin açılışında, Büyükşehir Belediyesinin şehrin tarihi, kültürü ve gastronomisine yakışacak işler yaptığını söyledi.

        Yapılan etkinliğin kentin yöresel ürünlerinin tanıtılması amacıyla önemli olduğunu ifade eden Cıngı, kentte üretilen ürünlerin markalaşmadığı müddetçe bir anlamının olmadığına dikkati çekti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da pastırması, sucuğu ve mantısıyla anılan kentte, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

        Kayseri'nin her ilçesinde ayrı bir lezzet, ayrı bir tadın olduğunu kaydeden Ataş, bu tarz etkinliklerin kent ekonomisine katkı sunulması için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise üçüncüsünü düzenledikleri Kayseri Gastronomi Günleri'ni önemsediklerini söyledi.

        Medeniyet zengini olan Kayseri'nin, mutfak zenginliğinin de kaçınılmaz olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin tespit edilen 200 spesifik ürünü olduğunu dile getirdi.

        Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da etkinlikte konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek Gastronomi Günleri'nin açılışını yaptı.

        - 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi

        Daha sonra protokol üyeleri, açılış programına özel hazırlanan 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesini vatandaşlara ikram etti.

        Katılımcılar, kentin coğrafi işaretli ürün ve kadın kooperatifleri için kurulan stantları gezerek yemeklerin tadına baktı.

        Ünlü şeflerin çeşitli yemekler pişirerek katılımcılara ikram ettiği gastronomi günleri, pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutu...
        Kayseri'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutu...
        Kayseri'de "çevrim içi çocuk müstehcenliği" iddiasıyla bir şüpheli tutuklan...
        Kayseri'de "çevrim içi çocuk müstehcenliği" iddiasıyla bir şüpheli tutuklan...
        Üniversitede eski eşinin öldürdüğü Meliha'nın hayali öğretmen olmakmış (2)
        Üniversitede eski eşinin öldürdüğü Meliha'nın hayali öğretmen olmakmış (2)
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kayseri'de konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kayseri'de konuştu:
        Bakan Göktaş: Yaşlılarımızın bilgi birikimi sadece geçmişin değil, geleceği...
        Bakan Göktaş: Yaşlılarımızın bilgi birikimi sadece geçmişin değil, geleceği...
        Üniversitede eski eşinin öldürdüğü Meliha'nın hayali öğretmen olmakmış
        Üniversitede eski eşinin öldürdüğü Meliha'nın hayali öğretmen olmakmış