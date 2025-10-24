Kayseri'de başlayan 3. Gastronomi Günleri'nde 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi

Kayseri'de, 3. Gastronomi Günleri'nin açılışında katılımcılara 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinliğin açılışında, Büyükşehir Belediyesinin şehrin tarihi, kültürü ve gastronomisine yakışacak işler yaptığını söyledi.

Yapılan etkinliğin kentin yöresel ürünlerinin tanıtılması amacıyla önemli olduğunu ifade eden Cıngı, kentte üretilen ürünlerin markalaşmadığı müddetçe bir anlamının olmadığına dikkati çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da pastırması, sucuğu ve mantısıyla anılan kentte, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Kayseri'nin her ilçesinde ayrı bir lezzet, ayrı bir tadın olduğunu kaydeden Ataş, bu tarz etkinliklerin kent ekonomisine katkı sunulması için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise üçüncüsünü düzenledikleri Kayseri Gastronomi Günleri'ni önemsediklerini söyledi.