Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla efe kıyafetleriyle yamaç paraşütü yaptılar

Kayseri'de halk oyunları ekibinden iki kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla efe kıyafeti giyerek, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları İl Temsilcisi Mehmet Polat ile paraşüt pilotu ve halk oyunları öğrencisi Furkan Koçak, Talas ilçesindeki 2 bin rakımlı Ali Dağı'na çıktı.

Efe kıyafetleriyle yamaç paraşütü yapan Polat ve Koçak, gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırdı.

Ardından Talas Yamaç Paraşüt Alanı'na inen ikili, kendilerini karşılayan halk oyunları ekibiyle zeybek oynadı.

Polat, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının gelecek nesle hem halk oyunları kültürünü sevdirmek hem de ilham vermek olduğunu belirten Polat, şöyle konuştu:

"Güzel bir değere anlam katmayı hedefledik. Ekibimizde yer alan Koçak ile Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle alana iniş gerçekleştirdik. Amacımız farkındalık yaratabilmekti. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş halk oyunları kültürünü biraz daha günün anlam ve önemine özel, gençlere heyecan uyandıracak şekilde özetlemek istiyoruz."