        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Şimşekspor oyuncularından il protokolüne ziyaretler

        Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Kocasinan Şimşekspor'un oyuncuları, Kulüp Başkanı Yusuf Sarıalp ve Onursal Başkan Fehmi Kuş ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:52
        Kocasinan Şimşekspor oyuncularından il protokolüne ziyaretler
        Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Kocasinan Şimşekspor'un oyuncuları, Kulüp Başkanı Yusuf Sarıalp ve Onursal Başkan Fehmi Kuş ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette takıma yeni katılan sporcularla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, Kayseri futbolunun temel taşı Kocasinan Şimşekspor'un şehri amatör ligde gururla temsil ettiğini belirtti.

        1962 yılında kurulan ve o dönemde Ağırnas Şimşekspor olarak bilinen takımın eski Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız döneminde bugünkü adını aldığını anımsatan Çolakbayrakdar, belediye olarak futbolcu yetiştirme konusunda takıma ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.

        Gençleri sadece futbolla değil, milli ve manevi değerlerle de donattıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, amaçlarının burayı bir spor eğitim merkezi haline getirmek ve gençlerin geleceğine yön verecek bir müessese olarak geliştirmek olduğunu aktardı.

        Ziyaretin ardından Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kocasinan Şimşekspor'un adeta bir futbolcu fabrikası gibi çalıştığına, bu anlayışın bir şehrin altyapısını güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkati çekti.

        Başkan Çolakbayrakdar ve Kocasinan Şimşekspor heyeti, daha sonra Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

        Ziyarette takımın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda gençlerin gelişimini destekleyen bir spor okulu kimliğine sahip olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

